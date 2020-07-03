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Mardin'de korkutan yangın

Mardin’in Derik ilçesinde tarlada çıkan yangın sonucu yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.

Mardin'in Derik ilçesinde tarlada çıkan yangın sonucu yaklaşık 300 dönüm alan zarar gördü.


Olay, kırsal Adakent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 200 su borusu ile 300 dönüm alan zarar gördü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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