İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de korona virüs denetimleri sürüyor

Mardin’de polis ve bekçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Mardin'de polis ve bekçiler, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara ceza kesti.


Mardin'in Artuklu ilçesinde geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanda sigara içmek yasaklandı ve maske takma zorunluluğu gerildi. Tedbirlerin ardından polis ve bekçiler, bölgede denetimde bulundu. Vatandaşları uyaran ekipler, tedbirlere uymayan vatandaşlara da cezai işlem uyguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.