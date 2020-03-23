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Mardin'de korona virüs sebebiyle camilerde dua okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, korona virüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası tüm camilerde dua okunacağını açıklamıştı.

Mardin'de de bütün camilerde ezan sonrası dua okundu.


Ali Erbaş, twitter hesabından korona virüs salgınına ilişkin açıklamada bulunmuştu Erbaş, "Kovid-19 salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.


Mardin'de de yatsı ezanından sonra camilerde dua okundu.

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