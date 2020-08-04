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Mardin'de korona virüse davetiye çıkaran bir tablo daha: Maskesiz, sosyal mesafesiz halay

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan halay çekerek korona virüse davetiye çıkardı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan halay çekerek korona virüse davetiye çıkardı.


Kızıltepe'de düğüne katılan bir davetli tarafından çekilip sosyal medyada canlı yayınlanan görüntülerde, vatandaşların maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde halay çektiği görüldü. Kol kola çekilen halayda korona virüse davetiye çıkarıldı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır vaka sayısının arttığı iller arasında Mardin'i de açıklamıştı.

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