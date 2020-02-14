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Mardin'de korona virüsü eğitimi

MARDİN (İHA) – Mardin’in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde, sağlık çalışanlarına korona virüsü eğitimi verildi.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde, sağlık çalışanlarına korona virüsü eğitimi verildi.


Midyat Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimi acil tıp uzmanı Hakan Güner verdi. Etkinlikte konuşan Güner, sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanlığının belirlediği rehberler eşliğinde korona virüsü eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Güner, “Sağlık çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirmek korona virüs ile karşılaştıklarında nasıl önlemler alınması gerektiği, neler yapılması ve ne durumlarda bilgilendirilmesi gerektiği hakkında bütün çalışanlarımıza eğitim semineri düzenledik” dedi.

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