Mardin'de korsan diş hekimlerine geçit verilmiyor

Mardin'de kaçak olarak çalışan diş hekimlerine yönelik yapılan denetimlerde geçen yıl 5 iş yeri süresiz, 8 ruhsatlı iş yeri ise 10 gün süreyle mühürlendi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğe bağlı Özel Ağız ve Diş Sağlığı Birimi tarafından rutin ve rutin dışı denetimlerin yapıldığı belirtildi. 2020 yılında özel sağlık tesisi olarak ilde 4 laboratuvar, 11 poliklinik, 67 muayenehane ve toplamda 96 diş hekiminin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Toplam rutin ve rutin dışı 185 denetim yapılmış olup 32 belge iptal edilmiş, 50 yeni belge düzenlenmiştir. Tarafımıza yapılan tüm şikayetler değerlendirilerek gerekli olan rutin dışı denetim yapılmıştır. 5 iş yeri süresiz, 8 ruhsatlı iş yeri ise 10 gün süreyle mühürlenmiştir. 2021 yılına geldiğimizde ise ilimizde 4 laboratuvar, 67 muayenehane ve 15 poliklinik olup toplam 103 diş hekimi bulunmaktadır. Ocak ve şubat aylarında 15 belge düzenlenip, 8 belge iptal edilmiştir. Mevcut rutin ve rutin dışı denetim sayımız 51'dir. 3 ruhsatsız iş yeri süresiz olarak mühürlenmiştir. Halk sağlığı için tehdit oluşturan usulsüz ve yetkisiz çalışanlara yaptırımlarımız ve denetimlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Halk sağlığının korunması amacıyla usulsüz, yetkisiz çalışanların fark edilmesi durumunda İl Sağlık Müdürlüğümüze veya ilgili yerlere şikayette bulunulması son derece önemlidir" denildi.