Mardin'de Kültür ve İnanç Destinasyon Çalıştayının ön toplantısı yapıldı

Diyarbakır'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa valiliklerinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayının yöntemi, kapsamı, içeriği ve katılımcılar ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında GAMER toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Selda Çiçek Veske, TURSAB Güneydoğu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Serhat Harman, Şanlıurfa Bölgesel Rehberler Odası Genel Sekreteri Merve Ofluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ali Çelik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanı Abdurrahman Şahin ve kalkınma ajanslarının uzmanları katıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, Mardin'in kültür turizmi noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu ve henüz keşfedilmemiş birçok alanı bulunduğu belirterek Mardin'in turizm açısından bir cennet olduğunu söyledi. Bölgenin artık turizm ve ekonomik yönleriyle ortaya çıktığını, turizm sektörünün bölgede bir ivme oluşturduğunu ve ekonomik açıdan bölgeye oldukça katkı sağladığını dile getiren Vali Demirtaş, "Gerçekleştirilecek olan Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı kapsamında turizm alanında yerel ve ulusal aktörlerle bir araya gelerek bölgenin öne çıkan destinasyonları ve rotlarını belirleyeceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde değişimin yaşandığını, turizm ve seyahat konularının konuşulduğunu yansıtmalıyız. Turizm sektörü önemli bir sektördür. Turizm sektörü diğer sektörleri de etkileyebilecek bir potansiyele sahiptir. Bölgemizdeki kültürel eserleri dünyaya tanıtmamız gerekiyor" dedi.

İllerin tanıtımında festivallerin önemine vurgu yapan Vali Demirtaş, ulusal anlamda illerin tanıtım günlerine katılmasının önemli olduğunu ve gerçekleştirilecek aktivitelerin illerin kaynaşmasında büyük etki oluşturacağını kaydetti.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması ve çalıştayın bölgeye faydalı olmasını temenni dilekleriyle sona erdi.