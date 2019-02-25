Mardin'de kültür ve sanat günleri devam ediyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nca, alanlarında tanınmış, uzman, şair, yazar, senarist, edebiyatçıları vatandaşlarla bir araya getirmek adına, 'Mardin kültür ve sanat günleri' etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında yazar ve senarist Tarık Tufan ile şair İbrahim Sadri, Atatürk Kültür Merkezi'nde vatandaşlar bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu etkinliklerde Tufan ve Sadri, vatandaşlarla sohbet edip sorularını cevapladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, her alanda Mardin'i en iyi yere getirmek için çalıştıklarını söyledi. Vali Yaman, "Huzur ve mutluluğun hakim olduğu şehrimizi her alanda en iyi yere getirmek adına çalışıyoruz. Turizm alanında meyvelerini aldığımız şu huzur ortamında spor, gençlik, kültür, sanat, edebiyat ve yaşanılabilir bir şehir gibi birçok alanda ülkemizde en iyi yerlere gelmeyi hedefliyoruz ve bu alanda ilerliyoruz. Şehirde kültür ve sanat etkinlikleri dolu dolu yaşanıyor. Bu anlamda 2 yılı aşkın süredir şehirde birçok etkinlik yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan, 'Mardin kültür ve sanat günleri' dolu dolu geçiyor. Vatandaşlarımızı, yazar ve senarist Tarık Tufan, şair İbrahim Sadri ile bir araya getirdik. Vatandaşlarımızın etkinliklere olan ilgisi yoğun. Bu etkinliklerimiz devam ediyor" dedi.