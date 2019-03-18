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Mardin'de Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması yapıldı

Mardin’in Artuklu ilçesinde, Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Bölge Yarışması yapıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Bölge Yarışması yapıldı.


Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Konferans salonunda düzenlenen yarışmada Mardin, Batman, Van, Şırnak, Hakkari, Siirt, Bitlis ve Diyarbakır'dan gelen öğrenciler yarıştı. Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahim Omuk, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Yarışma İl Müftüsü İsmail Çiçek'in başkanlığında, Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyeleri Omar Yakan, Nader Adelbi, Artuklu Müftüsü Mustafa Ali Işık ve Yeşilli Müftüsü Yüksel Bozkurt'un oylamalarıyla yapıldı. Öğrenciler tarafından seslendirilen ilahiler katılımcılar tarafından büyük beğeni toplarken, yapılan yarışmada jüri üyelerinin puanlaması sonrasında Artuklu Yaylı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Sami Özdemir birinci oldu. Liseler arası kategoride bölge birincisi ise Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Levent Çiftçi oldu.


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler vererek tebrik etti.

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