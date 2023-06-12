Mardin'de Kurban Bayramı öncesi türbe ziyaretinde yoğunluk

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan Sultan Şeyh Musa Türbesi'nde Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Artuklu ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde bulunan ve Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Sultan Şeyh Musa Türbesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, dua ediyor.

Diyarbakır'dan türbe ziyaretine dua etmeye gelen Numan Ünce, Sultan Şeyh Musa Türbesi'nin dini açıdan önemli bir mekan olduğunu dile getirdi. Büyükleri tarafından küçükken mekana getirildiğini aktaran Ünce, "Şimdi ziyaret etmek çocuklarımıza da nasip oldu. Dedelerimiz Sultan Şeyh Musa'nın tarihteki önemini hep anlatırlardı. Peygamber Efendimizin hadisinden yola çıkarak ziyarete geldik" dedi.

77 yaşında Mevlid'i Şerif okuyan görme engelli Şeyhmus Bakış ise "10 yaşından beri buradayım. Diyarbakır, Mardin, İstanbul ve bir çok yerden insanlar gelip burada bana da yardımda bulunuyor. 5 aylıkken gözümü kaybettim ama Allah'a şükür olsun ki görmediğim için aciz olmadım" diye konuştu.