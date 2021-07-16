Mardin'de kurbanlık satışları başladı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kurbanlık satışları başladı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlık satışları tüm Türkiye'de olduğu gibi Mardin'de de başladı. Artuklu ilçesi Yeniyol Mahallesi'nde de kurbanlıklar satışa çıkarıldı. Büyükbaş hayvanlar 15 ile 20 bin lira aralığında, küçükbaş hayvanlar ise bin ile 4 bin lira arasında alıcısını buluyor. Satışların normal olduğunu söyleyen Zübeyir Mengirkaon, “Çiftçiyim ben hayvan besliyoruz. Satıyoruz kurbanlık olarak. Senenin 1 ayı var, bu ay kurban satacağız. Satışlarımız normal, iyidir. Günde 1-2 tane satıyoruz. Fiyatlarımız binden başlıyor, 3 bine kadar. Allah kısmet ederse 40-50 tane aralığında kurbanlık satışı yapacağız. Bayramın sonuna kadar hayvanları satacağız” dedi.

Kurbanlık satışları için babası ve ağabeyleriyle birlikte burada olduklarını ifade eden Fatma Şahin, “Kazancımızı çıkarıyoruz. Kurban Bayramı'nın son gününe kadar buradayız. Yaklaşık 5-6 tane sattık. Alıcılar bazen pazarlık yapıyor. Biz de indirim yapıyoruz” diye konuştu.

Yaklaşık 1 hafta 10 gündür kurbanlık satışı için burada olduğunu belirten Abdullah Güzdağoğlu, “Şu an burada 3 tane büyükbaş hayvanımız satılık. Kimse pek gidip gelmiyor. Büyükbaş hayvanları fiyatı 15 binden başlıyor, 20 bine kadar devam ediyor. 30'a yakın küçükbaş hayvan getirdim. Onlar da 1500 ile 4 bin lira arasında değişiyor” şeklinde konuştu.