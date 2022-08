Mardin'de kursiyerler 5 bin yıllık sanatı öğreniyor

Mardin'de Artuklu Halk Eğitim Merkezinde 'telkari' eğitimi alan öğrenciler, hem meslek sahibi oluyor hem de ürettikleri gümüş telkari takıları piyasanın yarı fiyatına satıyor.

Mezopotamya Ovası'na has olan 5 bin yıllık telkari sanatı, Mardin'de yaşatılıyor. İşçiliği zor ve zahmetli olan gümüş telkari sanatının unutulmaya yüz tutmaması için Artuklu Halk Eğitim Merkezinde öğrenci yetiştirilmeye devam ediliyor. Burada öğrenciler hem öğrenip hem de ürettikleri birbirinden güzel 925 ayar telkari takıları piyasasının yarı fiyatına satıyor.

Usta öğretici İbrahim Cihan, telkarinin anavatanının Mardin ve Mezopotamya bölgesine ait has bir el sanatı olduğunu söyledi. Birçok yerde işçilik yapıldığını aktaran Cihan, "Örneğin Trabzon'un kazaziyedir, Şanlıurfa'nın akıtmadır, Diyarbakır'ın kişniş modelidir. Telkari de tamamen Mardin'e has bir el sanatıdır. İlkokul 5'inci sınıftan sonra, Suphi Hindiyerli Süryani ustadır, onun yanında çalıştım. 12 yıl onunla beraberdim. Daha sonrasında kendi iş yerimizi de kurduk ve halk eğitimde eğitici ihtiyacı olduğu için usta eğitici olarak görev aldım. Öğrencilerim burada öğrendikten sonra belgelerini alırlar. Belgelerden sonra birçok kişi esnaf olarak dükkan açmıştır. Mardin'de hiç yoksa halk eğitim merkezimizde öğrenip de esnaf olarak 7-8 kişi yetişip iş yeri açmıştır. Kadın ve erkekler talep gösteriyor. Yanımızda öğrenip de Artuklu Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak görev alan bayanlar da oldu” dedi.

En az 80 kişi yetiştirdiğini belirten Cihan, “Aslında daha fazla yetiştirdik. Her kursta 10-12 öğrencimiz oluyor. Mazıdağı, Kızıltepe, Savur ilçesinde ve Olgunlaşma Enstitüsünde çalışan usta öğretici yetiştirdik. Şu an birçok ilçede özellikle bayanlar kurs veriyor. Bayanların bu mesleğe merakı var. Telkari ince işçilik olduğu için örgü gibi tek tek içindeki sargılar örülerek yapıldığı için bayanlarda yapabiliyor. Şu an en az 15-20 bayan bu işten para kazanıyor” diye konuştu.

Piyasaya göre yüzde 50 daha uyguna sattıklarını aktaran Cihan, “Artuklu Halk Eğitim Merkezi olarak fiyatlarımız piyasaya göre yüzde 50 daha uygun. Uygun olmasının nedeni kendi imalatımız olması. Hazır alıp satma yok. Telkari görünüp de döküm yapanlar var. Gramı 50-60 liradan satarlar. Biz orijinal telkarinin gramını 35 liradan satıyoruz. Onlara göre yarı fiyatına, belli bir oranda karla satıyoruz” şeklinde konuştu.