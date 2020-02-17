Mardin'de kurulan buz pisti bir ayda 22 bin çocuğu ağırladı

Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından, öğrenciler için yarıyıl hediyesi olarak Okay Yaşar Anadolu Lisesi spor salonunda üçüncü kez kurulan buz pisti yoğun katılımla son buldu. Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerindeki sınır bölgeleri yaşayan öğrenciler, şehit çocukları, engelli çocukları başta olmak üzere bir ay içerisinde yaklaşık 22 bin çocuk buz pistinden faydalanarak unutulmaz dakikalar yaşadı. Buz pistine gelen çocuklar alanında uzman eğitmenlerin gözetimi ve eğitimleriyle hem eğlenceli hem de buz paten yaparak tecrübe sahibi oldu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, buz pistini Mardin'e getirmenin mutluluğunu öğrenci ve çocuklarla birlikte yaşadıklarını belirtti. Mardinlilerin desteğiyle önemli proje ve çalışmalara imza attıklarını ifade eden Vali Yaman, "Çocuk gülerse şehir güler sloganıyla Mardin'de çocuklarımıza yönelik başlattığımız çalışmalarımızdan bir tanesini kazasız, belasız ve mutlu bir şekilde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yarıyıl tatili için öğrencilerimize üçüncü kez kurduğumuz buz pisti, bir ay boyunca hizmet etti. Bir ay içerisinde Kızıltepe ve Nusaybin'in sınır bölgelerinde yaşayan öğrencilerimiz, şehit çocukları, engelli çocuklarımız başta olmak üzere yaklaşık 22 bin çocuğumuz faydalanarak unutulmaz anlar yaşadı. Büyükşehir Belediyesinin bütçesini vatandaşlarımıza ve hemşehrilerimize aktarıyoruz. Bunun için hemşehrilerimizden gelen talep ve istekleri yerine getirmeye çalışarak yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Sosyal kültürel etkinlikler, kışın buz pisti yazın havuz, kodlamalar, çocuk oyun evleri, gençlik merkezi çalışmaları, kadınlar için mesleki kurslar gibi birçok alanda çalışıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talep ve istekler doğrultusunda projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.