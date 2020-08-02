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Mardin'de lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde lastiği patlayan araç şarampole yuvarlanarak yan yattı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde lastiği patlayan araç şarampole yuvarlanarak yan yattı. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Ömerli-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil A. idaresindeki 47 LJ 017 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçta mahsur kalan vatandaşlar çıkartıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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