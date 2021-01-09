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Mardin'de lavanta bahçesi oluşturuldu

Mardin’in, Derik, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından lavanta fideleri toprakla buluşturuldu.

Mardin'in, Derik, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçesinin terörden temizlenmesinin ardından lavanta fideleri toprakla buluşturuldu.


Mardin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yürütücüsü olduğu Bir Dünya Üreten Kadın Projesi ile geçimini sosyal yardımlarla sağlayan kadınlara ait toplam bin 20 dönüm arazide lavanta bahçeleri kuruluyor. Kadın istihdamını hedefleyen projede Derik, Dargeçit, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde lavanta fideleri toprakla buluştu. Lavanta bahçelerinden elde edilecek gelirle kadınların ihtiyaçları karşılanacak.

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