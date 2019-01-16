İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de liselere kayıt uygulama komisyonu toplandı

Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü liselere kayıt uygulama komisyonu toplandı.


İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, Ortaöğretimden Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimizin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda, liselere kayıt süreci, sınavla girilen liseler ve sınavsız girilen liseler (adrese dayalı), sınavla alan liselerde sınav sistemi, okullar arası nakil işlemleri, liselere başvurular ve kontenjanlar, özel liseler, liselere kayıt uygulamasında yeni sistemin avantajları konuları toplantıda konuşularak önceki yıllara ait istatistik bilgiler verildi. Yeni kayıt sisteminin en iyi şekilde planlayıp, uygulanması için gerekli tüm çalışmanın yapılacağını dile getiren Sarı, “Yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimizin bilimsel, ahlaki ve manevi yönden gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı planlayıp, gerçekleştirmek için bir ekip ruhuyla çalışmamız gerekiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.