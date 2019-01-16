Mardin'de liselere kayıt uygulama komisyonu toplandı

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı başkanlığında, Ortaöğretimden Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerimizin katılımıyla Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti. Toplantıda, liselere kayıt süreci, sınavla girilen liseler ve sınavsız girilen liseler (adrese dayalı), sınavla alan liselerde sınav sistemi, okullar arası nakil işlemleri, liselere başvurular ve kontenjanlar, özel liseler, liselere kayıt uygulamasında yeni sistemin avantajları konuları toplantıda konuşularak önceki yıllara ait istatistik bilgiler verildi. Yeni kayıt sisteminin en iyi şekilde planlayıp, uygulanması için gerekli tüm çalışmanın yapılacağını dile getiren Sarı, “Yarınlarımızın teminatı olan öğrencilerimizin bilimsel, ahlaki ve manevi yönden gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü çalışmayı planlayıp, gerçekleştirmek için bir ekip ruhuyla çalışmamız gerekiyor” dedi.