İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de madde bağımlılarına satılan 250 adet kırmızı reçete tableti ele geçirildi

Mardin’in Midyat ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 250 tablet kırmızı reçete ilacı ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 250 tablet kırmızı reçete ilacı ele geçirildi.


Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere adli makamların talimatı ile H.Ö. isimli şahsın evinde Midyat Narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin yaptığı aramada, 250 adet sentetik ecza olarak tabir edilen ilaçlar ele geçirildi. Şüpheli H.Ö.'nün kırmızı reçete ile satılan ilaçları madde bağımlısı olan şahıslara para karşılığında sattığı tespit edildiği belirtildi.


Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şüpheli şahıs H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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