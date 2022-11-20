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Mardin'de Mardian Mall'da kitapseverlere imza günü

Mardin’in gözde alışveriş merkezi Mardian Mall’da iş kadını ve yazar Ümran Beba için düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü.

Mardin'in gözde alışveriş merkezi Mardian Mall'da iş kadını ve yazar Ümran Beba için düzenlenen imza günü yoğun ilgi gördü.


Mardin'in gözde alışveriş merkezi olan Mardian Mall'da iş kadını ve yazar Ümran Beba için düzenlenen imza gününde vatandaşlar yoğun ilgi gösterildi. İmza gününde vatandaşlar, yazar Beba'ya yoğun ilgi gösterirken hatıra fotoğraf almak için kuyruk oluştu. İstanbul dışında ilk defa bir Anadolu kentin de imza günü düzenleyen Beba, Mardin halkının yoğun ilgisine teşekkür ettiği belirtildi.

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