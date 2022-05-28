İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de market yandı

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Gedikhane Mahallesinde bulunan markette yangın çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Gedikhane Mahallesinde bulunan markette yangın çıktı. Market tamamen yandı.


Edinilen bilgilere göre, Gedikhane Mahallesinde bulunan Şerif Savaş'a ait markette henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında markette bulunan raflar ve ürünler tamamen yanarken market kullanılmaz hale geldi.


Yangın sonrası bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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