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Mardin'de maske takmayanlar korona virüse davetiye çıkarıyor

Mardin merkez Artuklu ilçesinde maskesiz dolaşan vatandaşlar korona virüse davetiye çıkarıyor.


Maske takmayanlar yüzünden vatandaşlar şikayetlerini dile getirerek, maske takıp sosyal mesafeye uymaları için bilgilendirmelerinin gerektiğini ifade etti. Hamdullah Keleş isimli vatandaş, "Maske takmayanlar direk topluma zarar veren kişilerdir. Toplum yönlendirilmiyor. Hepimiz maske takarsak zarar görmeyiz. Hepimiz sağlıklı yaşarız" dedi.


Mehmet Fatih Düz isimli çocuk ise maske takmayanlara uyarıda bulundu. Düz, "Öncellikle maske takmayanları uyarıyorum. Maske takmayıp sigara içenlerle sosyal mesafemi koruyorum. Çünkü dışarıda maskesiz gezdikleri için virüs yayılıyor" diye konuştu.

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