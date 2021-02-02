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Mardin'de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza kesildi

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan vatandaşlara, 48 bin 670 lira para cezası kesildi.

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan vatandaşlara, 48 bin 670 lira para cezası kesildi.


Mardin Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları tarafından görevlendirilen ekipler, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor. Ekipler, izolasyonda kalan vatandaşların takibini yaparak maske denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda son bir haftada Artuklu ilçesinde 466, Kızıltepe'de 187, Midyat'ta 152, Nusaybin'de 85, Derik'te 61, Mazıdağı'nda 89, Savur'da 27, Dargeçit'te 85, Ömerli'de 6 ve Yeşilli'de 24 olmak üzere toplamda Mardin genelinde bin 182 haneyi ziyaret etti. Görevlendirilen ekipler gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde hanede yaşayan şahısların her türlü gıda ve sağlık ihtiyaçlarını giderirken izolasyon sürecinde olması gerekirken evde bulunmayan şahıslara da cezai işlem uyguladı.


Ekipler son bir hafta içerisinde maske denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 48 şahsa da 42 bin 670 lira cezai işlem uyguladı.

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