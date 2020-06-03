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Mardin'de maskesiz dolaşanlara para cezası

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrollü sosyal hayat sürecinde de polis ekipleri tedbiri elden bırakmıyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrollü sosyal hayat sürecinde de polis ekipleri tedbiri elden bırakmıyor. Güvenlik güçleri, ilçede maskesiz dolaşan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.


Korona virüs salgını ile mücadelede kontrollü sosyal hayat sürecine girildi. Kızıltepe'de vatandaşlar normalleşme ile birlikte büyük bir rehavete kapıldı. Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de denetimlerine arttırdı. Vatandaşları uyarıcı anonslar yapılırken, polis ve zabıta ekipleri de Cumhuriyet Meydanında ortaklaşa uygulama yaptı. Ekipler maskesiz dolaşan kişilere idari para cezası kesti.


Polislerin denetimlere devam edeceği kaydedildi.

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