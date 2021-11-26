Mardin'de Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi

Mardin'in Savur ilçesinde son başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın katılımıyla Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu açılışı gerçekleştirildi.

‘81 ilde 81 Anaokulu' projesi kapsamında bugün Mardin'in Savur ilçesine bağlı Başkavak kırsal mahallesinde Mehmet ve Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa son başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan duanın ardından Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'nun açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra okulu ziyaret eden Semiha Yıldırım, öğrencilere hediyeler dağıttı. Açılış programında konuşan Semiha Yıldırım, “Edirne'den Kars'a kadar güzel yurdumuzun her köşesinde eser kazandırma siyaseti ile hareket eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli eşim Binali beyin yaptığı yüzlerce eserin yanında Kızılay Anaokulu projesi denizde bir damla misalidir. Ancak biz Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışını sembolü 2023 hedeflerine ulaştıracak yegane unsur eğitim ve okullardır. Çünkü okul demek geleceğe yatırım demektir. Çünkü okul demek çocuğa, insana yatırım demektir. Geleceğimizi yarınlarımıza emanet edeceğimiz çocuklarımız için ne yapsak azdır” dedi.

Kızılay Anaokulu'nun Mardin'e kazandırılan fevkalade bir yatırım olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Mehmet Veysi Erdem Kızılay Anaokulu'muzda Semiha Yıldırım hanımefendinin himayelerinde başlatılan, “81 İl 81 Kızılay Anaokulu Projesi” dahilinde kıymetli Demir ve Erdem ailelerinin bağışlarıyla ilimize kazandırılan fevkalade anlamlı bir eğitim yatırımıdır. Önümüzdeki süreçte de Milli Eğitim Bakanlığımızın gösterdiği hedef doğrultusunda okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. İlimizde hayırsever kardeşlerimizin eğitim alanına sağladığı katkıları daha da arttıracağız. Her alanda olduğu gibi eğitim-öğretim alanında da el ele, yürek yüreğe vererek kentimizin ismini üst sıralara mutlaka taşıyacağız” diye konuştu.