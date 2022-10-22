Mardin'de merdivenli ve dar sokaklarda “Ulusal Dağ Bisikleti Kupası" heyecanı

Mardin'de 'Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın ilk etabı olan "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı” düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde kentin tarihi güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla “Pedallar Medeniyetlerin Beşiği Mardin'de" sloganıyla düzenlenen '1.Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın ilk etabı olan "Eski Mardin Sokakları Ulusal Dağ Bisikleti Yarışı" yapıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın Cumhuriyet Meydanı'nda start vermesiyle başlayan yarışmada bisikletçiler, tarihi Mardin'de merdivenli ve dar sokaklarında kıyasıya mücadele verdi. 5 farklı kategoride 30 şehirden aralarında milli sporcularında bulunduğu 25'i kadın 138 sporcu, dar ve merdivenli sokaklardaki yaklaşık 10 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin'i en iyi şekilde tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Mardin'in tarihi sokaklarında bisikletçilerin pedallılarını çevirdiğini dile getiren Vali Demirtaş, “Sanatla ve sporla daha güzel bir şekilde Mardin'i tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu kent; birçok medeniyete ev sahipliği etmiş, taşın dile geldiği, toprağın sanata dönüştüğü bir kent. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu kenti hem ülkemizde hem de dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Bunu en güzel şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Parkurlar zorlu, aralardan, dar sokaklardan, köprülerin üzerinden geçiliyor. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz. Sokaklarımız görülmeye değer. Bunu spor turizmiyle birlikte bütün dünyaya tanıtmayı düşünüyoruz.” dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise, etkinliği uluslararası arenaya taşımak istediklerini belirtti. İlk defa geldiği Mardin'in tarihi ve kültürüyle çok farklı bir şehir özelliği taşıdığını ifade eden Müftüoğlu, “Bu kültürü ve tarihi biz bisiklet ailesi olarak önce Türkiye'ye sonra bütün dünyaya tanıtmak istiyoruz. Tarihi sokaklarda, merdivenlerde bisiklet sürmeleri bisikletçiler için de çok enteresan bir yarış oldu. Bunu geleneksel hale getirip daha büyük organizasyonlar yapacağız. Bisiklet ailesi olarak Sayın Valime özel bir teşekkür etmek istiyorum. Burada farklı bir atmosfer ortaya koymuşlar.” diye konuştu.

Müftüoğlu, bisiklet sporuna destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yarışmalarda kendilerine destek sunan herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Yarışmada, büyük erkeklerde Samet Bulut, genç erkeklerde Emre Yuca, yıldız erkeklerde Muhammet Ali Sümbül, master erkeklerde Mehmet Can Balcı ve kadınlar kategorisinde Emine Irmak Sezer birinci oldu.

Vali Demirtaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı ve Mardin İl Temsilcisi Mehmet Samsa ile Gençlik ve Spor İl Müdür Beytullah Birlik, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

Büyük heyecana sahne olan 1. Mardin Dara Antik Kenti MTB CUP XCO Dağ Bisikleti Şampiyonası'nın ikinci etabında bisikletçiler Oğuz Mahallesi'nde yer alan Dara Antik Kentinde "1. Mardin Dara Antik Kenti Dağ Bisikleti Kupası" yarışlarında ter dökecek.