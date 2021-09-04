Mardin'de mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç kazaya neden oldu: 2 yaralı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mıcırlı yolda kontrolden çıkan araç karşı şeritte seyir halinde olan başka bir araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Mazıdağı ilçesine bağlı Derecik köyü mevkiinde meydana geldi. 06 HD 8356 Renault Fluence marka otomobilin sürücüsü mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı şeritte seyir halindeki 47 ABG 640 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araçlar ağır hasar alırken, 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.