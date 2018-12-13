Mardin'de ‘milli teknoloji' konuşuldu

Mardin'de bir otelde Vali Mustafa Yaman'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Batman Valisi Hulusi Şahin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, oda başkanları, üniversitesi temsilcileri ve bazı kurumların müdürleri katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirtilen konu başlıklarından oluşan toplantıda işletme ve yatırım finansmanına erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik konuları gündeme alındı.

“Milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesi yolunda sanayimizin geleceği, sorunlar ve çözüm önerileri” konulu toplantının amacının illerde karar alma düzeyinde yer alan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilgili paydaşların sanayinin sorun, talep ve beklentilerini değerlendirmeleri sonucunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gelecek dönem çalışmalarına katkı sunmak olduğu belirtildi. Toplantıda sanayi ürünlerini yerlileştirmeye dayalı ekonomik dönüşümün temellerini oluşturarak milli teknoloji, güçlü sanayi hamlesinin tesis edilmesi, sanayi tabanının güçlendirilmesiyle yerel ile merkez arasında bilgi ve görüş alışverişinin sürekli sağlanması bir gerekliliğine vurgu yapıldı.

Toplantıda sektör katılımcılarının yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara dair çözüm önerileriyle talepler dile getirildi. Toplantının sonunda ilgili paydaşlar ile yapılan anketler ve aktarılan görüşler bir rapor haline getirilerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletildi.