Mardin'de minibüs ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir minibüs, önünde seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe Viranşehir yolu üzerinde bulunan hayvan pazarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 PE 266 plakalı minibüs kavşaktan dönüş yaptığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen tıra arkadan çarptı. Kazayı gören trafikteki sürücüler yaralıların yardımına koşarken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüs sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar için itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucunda yaralılar sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınarak, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.