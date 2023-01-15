Mardin'de mısırı nem vurdu, ürünün kalitesi düştü

Mardin'in bereketli topraklarında yapılan ikinci hasat bu yıl çiftçinin yüzünü güldürmedi. Havada oluşan nem oranı mısırın kurumasına izin vermedi, ürünlerin kalitesi düştü. Düşen kalite de fiyatlara yansıdı.

“Nem oranı yüksek olduğundan dolayı beklemek zorunda kaldık”

Nem oranın yüksek olması sebebiyle beklediklerini ifade eden, nemin ürünlerin kalite ve fiyatını düşürdüğünü belirten Metin Abi, “İkinci ürün olan mısır hasadına başladık. Şu an mısırın verimi ton başına bin 200 veya bin 250 olarak veriyor, çok düşük bir miktar. Nem oranı fazla ve kurutma olmadığından dolayı çiftçinin elinde 2 bin, 2 bin 500 arasında kalıyor. Şu an 27-28 nem çıkıyor ama bu da çıktıktan sonra nem başına 120 lira para kesiyor" dedi.