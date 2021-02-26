Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

Eren-5 operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Ömeryan ve Bagok kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kırtlı" ve "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı" operasyonları icra edildi. İcra edilen operasyonlarda teröristlere ait taşlar arasına gizlenmiş iki ayrı noktadaki iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Ele geçen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.