Mardin'de motosiklet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Savur ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Savur ilçesine bağlı Safa Mahallesi'nde Hadi Ocakçı idaresindeki sepetli motosiklet, Kayatepe yolu üzerinde şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü ile motosiklette bulunan Mehmet Şerif Ocakçı, Yusuf Ocakçı ve Emine Ocakçı yaralandı. Vatandaşların 112 Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara ola yerinde ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Savur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan Emine Ocakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan 3 kişi ise Savur Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından Mardin'deki hastanelere sevk edildi.