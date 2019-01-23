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Mardin'de mühimmat ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğü tarafından bir şahsın aracında ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araç içerisinde arama yapılmıştır. Aramada araç sürücüsü 1 şahsın üzerinden 1 adet 14'lü ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 8 adet 9 milimetre fişek bulunmuştur. Bunun üzerine sahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet tam otomatik ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 4 adet mermi, 1 adet ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 12 kalibrelik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör ile 11 adet mermi, 100 adet 9 milimetre tabanca mermisi ele geçirildi” denildi.

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