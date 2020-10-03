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Mardin'de mutfak tüpü patladı: 1 yaralı

Mardin’in Midyat ilçesinde, mutfaktaki tüpünün patlaması sonucu bir kadın yaralandı.

Mardin'in Midyat ilçesinde, mutfaktaki tüpünün patlaması sonucu bir kadın yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Hatice Muhammed (43) isimli kadın biten tüpü değiştirmek istediği sırada sıkışan basınç patlamaya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada hasar gören evde yangın çıkmazken vücudunda yanıklar oluşan Hatice Muhammed, 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri diğer tüpün patlamaması için müdahalede bulundu. Olası bir faciadan dönüldüğü olayı vücudunda yanıklarla atlatan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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