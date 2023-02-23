İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de öğrenci servisi devrildi: 14 yaralı

Mardin’de öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.

Mardin'de öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 öğrenci yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ve Ömerli ilçeleri arasında bulunan kırsal bölgede 34 FSA 028 plakalı öğrenci minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, servis minibüsünde bulunan 14 öğrenci yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kente bulunan hastanelere sevk edildi. Olayda yaralanan kişilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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