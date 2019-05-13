Mardin'de öğrencilerin ‘kuş köyü' hayali gerçek oldu

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri hayvan sevgisine farkındalık oluşturmak adına Kuş Köyü Projesi'ne imza attı. Öğrenciler projeleri sayesinde hayvan sevgisini Mardin'den tüm dünyaya aşılamak istiyor.

Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, İstanbul'da bulunan özel okuldan gelen öğretmen ve öğrencilerle birlikte Kuş Köyü Projesi başlattı. Okullarına kuş köyü inşa eden öğrenciler hayvan sevgisinin aşılanması için farkındalık oluşturdu. Osmanlı döneminden esinlenerek öğrencilerin hayvan sevgisini ve merhamet duygusunu arttırmak için gerçekleştirilen proje örnek teşkil edecek.

Proje hakkında bilgi veren Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sıraç Er, projeyi İstanbul'dan özel bir okul ile birlikte yaptıklarını söyledi. Er, “Liseden gelen öğrencilerimiz ile birlikte öğrenciler atölye çalışması ile kuş yuvalarını boyadı, farkındalık oldu. Okulumuzun tanıtımı için katkı oldu teşekkür ederim. 21 kuş köyü inşa edecekler, gelen ekip Türkiye'nin kırsal bölgelerinde öğrencileri bilgilendirerek doğa bilincini oluşturan bir ekip. 15. durakları bizdik. Bu çalışmalar orada sergilenecek. Şu an 23 kuş yuvamız var” dedi.

Ortaköy İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Ayşe Aras, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Emirhan Karataş isimli öğrenci de, projenin çok eğlenceli olduğunu ve özel okuldan gelen öğrenciler ile kuş köyü projesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ortaköy İmam Hatip Ortaokulu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mahmut Kızılboğa ise öğrencilerin bu başarısının tüm Türkiye'ye örnek bir sevgi çalışması olduğunu ifade etti.