Mardin'de 'Öğretmenler Günü' ormanı oluşturuldu

Mardin'de 24 Kasım Öğretmenler Günü Ormanı oluşturularak, fidan dikimi gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında Mardin'de görev yapan öğretmenleri temsilen '24 Kasım Öğretmenler Günü Ormanı' oluşturularak, fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikim törenine İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şube müdürleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, orman işletme müdürlüğü yetkilileri, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dikim etkinliğinde öğrenciler ve öğretmenler renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte konuşan Sarı, öğretmenlik mesleğinin her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleği olduğunu belirterek, “Toprak altına atılan bir tohumun, onlarca tohum verebilmesi için kendini feda ettiği gibi öğretmenliğin de bir ‘kendini adama' mesleğidir. En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır sözünün de bir gereği olarak öğretmenler, milletlerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Hazırlamış olduğumuz 24 Kasım Öğretmenler Günü Ormanı fidan dikim törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.