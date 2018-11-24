Mardin'de öğretmenlere özel 5 dilde konser

MARDİN (İHA) – Mardin'de Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice olmak üzere 5 dilde öğretmenler için konser düzenlendi. Konserde, Mardin yöresine ait şarkı ve türküler öğretmenler tarafından büyük beğeni ile karşılandı.

Mardin Valiliği, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde "Öğretmenler Günü" dolayısıyla, Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice konser düzenlendi. Konserde, 5 dilde Mardin yöresine ait şarkı ve türküler seslendirildi. Büyükşehir Belediyesi Mazruna Gösteri Topluluğu, yöresel oyunlar oynadı. 5 dilde seslendirilen şarkı, türkü ve ilahiler öğretmenler tarafından büyük beğeni kazandı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, öğretmenlerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gün içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Yaman, “Şehitlikleri, emekli ve hasta öğretmenleri ziyaret ettik. Akşam finalini Büyükşehir Belediyesinin Dinler ve Diller Korusu ile bitirmiş olduk.” dedi.

Grubun 5 dilde konser verdiğini belirten Yaman, şunları söyledi:

“Bu koro önemli bir koro. Çünkü Mardin'in sokaklarında konuşulan dillerle repertuvarları var. Hem de inançlarla alakalı ilahiler de seslendirildi. Gördüğünüz gibi Türkçe, Arapça, Süryanice, Kürtçe ve Ermenice kent türküleri seslendirildi. Daha sonra hem İslami eserler, Ezidi ve Süryanice ilahiler söylendi. Öğretmenlerimizle birlikte konseri izledik.”

Vali Yaman, Mardin'in önemli bir örnek olduğunu vurgulayarak, “Kentimizde hem farklı diller hem de farklı dinler bir arada yüzyıllardır yaşıyor. Birbirlerini özümseyerek farklı kültürler oluşturmuşlar. Kentimizin bu durumu inşallah bütün dünyaya örnek olur ve birlikte yaşama kültürümüz bütün dünyaya hakim olur. Böylelikle ne sıkıntı çeken topluluklar olur ne de sıkıntı veren topluluklar olur. İnşallah hep beraber kardeşlik içerisinde yaşayacağız.” diye sözlerini tamamladı.