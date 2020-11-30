Mardin'de okul öncesi eğitim kurumları uzaktan eğitime geçti

Mardin'de korona virüs tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla anaokulu ve ana sınıfı ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçildi. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçildiğinin anımsatıldığı açıklamada, "2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. Bu doğrultuda 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, ana sınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına, gündüz bakımevleri ve kreşlerin kapatılmasına, korona virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın baraj, göl, ırmak, dere ve su kenarı gibi mesire ve ören yerleri, parklar, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş, toplu halde bulunmak gibi faaliyetleri yapmaları yasağının devam etmesine, pazar yerleri denetimlerinde hususları bakımından belediyelerin daha etkin rol almasına, tedbirlere ilişkin olarak alınacak kararların valilikle koordineli olarak kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri gereğince gerekli kararların alınması, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.