Mardin'de okulda gerçeği aratmayan tatbikat

Abdulkadir Tutaşı İlkokulunda öğrencilerin olası bir yangın ve depremde okulu tahliyesi için düzenlenen tatbikatta büyük heyecan yaşandı.

İlk olarak senaryo gereği 6,5 büyüklüğüne deprem nedeniyle okul tahliye tatbikatı yapan AFAD ekipleri siren çalarak öğretmenlerle birlikte öğrencileri panik yapmadan okulda güvenli olan bahçeye çıkardı. İkinci tatbikatta büyük bir yangında çatıda mahsur kalan bir öğrenciyi maket kullanarak kurtaran AFAD ekibi öğrencilerin alkışları eşliğinde yaralıyı çatıdan indirdi. Mardin AFAD ekibinin okul bahçesinde yangın söndürme tatbikatı öğrenciler arasında heyecana neden oldu. Mardin AFAD ekibi öğrencilerin alkışları eşliğinde tatbikatı başarıyla tamamlarken acil durumlarda bilinçli olunması konusunda bilgilendirme yaptı.

AFAD Mardin İl Müdürü Davut Esen, 28 Şubat Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle okullarda tatbikatlar düzenlediklerini belirterek öğrencilerin, öğretmenlerin hem eksiklerini görmesi hem de bilinçli olması için bu çalışmaları yaptıklarını söyledi. AFAD'da 15-65 yaş arası herkesin gönüllü olabileceğini söyleyen Esen, "Bu etkinlikle ve eğitimler içerisinde okullarımızda eğitim ile tatbikatlar yapıyoruz. Bugün de Abdülkadir Tutaşı İlköğretim okulunda tatbikatı düzenledik. İlk önce herhangi bir tehlike ve deprem anında öğrencilerimizin okulu kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde tahliye etmelerinin ardından toplanma alanında bir araya gelmelerini sağladık. 2'nci aşamasında üst kattan yaralı indirme tatbikatını gerçekleştirdik. Son aşamada ise yangın söndürme tatbikatını gerçekleştirdik. Öğretmen ve öğrencilerimizin herhangi bir yangın anında yangın söndürme tüplerini kullanarak yangını söndürmesini sağladık" dedi.

Hafta boyunca hem il merkezinde, hem de ilçelerde 8 arama kurtarma personelinin 1 eğitim uzmanıyla eğitimlere devam edeceğini belirten Esen, "Sadece öğrencilerimizi değil sivil halkımıza da yangın, ilk yardım konularında eğitim vermeye çalışıyoruz. Genel olarak da afetlere karşı bilinçli ve dirençli bir toplum hazırlamaya çalışıyoruz. Bir AFAD gönüllüsü olmak için sadece 15 yaş üstü ve 65 yaş altında hiçbir sağlık engeli olmaması kaydıyla bize müracaat etmeleri durumunda bilgilerini alıyoruz, kaydını yapıyoruz, eğitimlerini de periyodik zamanlarda veriyoruz. Herhangi bir tehlike anında olay anında biz bu gönüllülerimizden yardım bekliyoruz, müsait olduklarında bizim arama kurtarmalarımıza destek veriyorlar. Sadece bir görev olarak değil de, kendi ailesine, komşusuna yarayabilecek bilgiler mevcut bu eğitimlerin içerisinde. Çünkü bir olay olduğunda biz her an her yerde hazır olamıyoruz ama halkımız bu konularda bilinçli olursa komşusuna daha kısa sürede ulaşıp daha faydalı olabilir" diye konuştu.