Mardin'de okullardaki tadilat ve boya işlerini yükümlüler yapıyor

Mardin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, yarıyıl tatilinde okulların boya, badana, tadilat ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor.

Mardin'de denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlar, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerindeki 6 okulda boya, badana, tadilat ve temizlik işlerini yaparak eğitime katkı sağlıyor. Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu ilçesindeki Zinciriye İlkokulunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bektaş, çağdaş ve etkin infaz anlayışı olan denetimli serbestlikten örnek bir faaliyet olarak okulların genel temizlik, boya, tamirat ve tadilat işlerinin yapıldığını belirterek, “Bu hem sonuçları açısından Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimleri, okul aile birlikleri ve bu okullardaki öğrenci velileri tarafından memnuniyetle karşılanmış hem de bu hizmetleri yerine getirecek olan denetimli serbestlik altındaki yükümlüler tarafından benimsenerek istek ve gayret ile bu hizmetleri yerine getirerek cezalarını çekmeleri sağlanmıştır. Yükümlülerin toplum içerisinde, topluma olan borçlarını ödemeleri ve sonuçları açısından toplumun her kesiminin desteği ve işbirliği ile yerine getirilmesi kapsamında yürütülen bu faaliyetlerin artarak devam etmesi genel istektir. Yürütülen tüm çalışmalar bu temelde yürütülmektedir” dedi.