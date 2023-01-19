Mardin'de öldürülen 5 kişinin 3'ünün son görüntüsü ortaya çıktı

Mardin'de öldürülen 5 Irak vatandaşından 3'ünün bir tesisteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün gece Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkiinde meydana gelmişti. Saldırıda, cipte bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69), Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) hayatını kaybetti.

Ölenlere ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Şahısların bir tesise girip yemek yedikten sonra 23.43'te ayrıldığı, ölenlerden biri kadın, engelli bir erkek ve uzun boylu bir erkeğin görüntülere yansıdığı öğrenildi.

Öte yandan, Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada; olay ile ilgili olarak yapılan soruşturmada olayın şüphelisi oldukları değerlendirilen M.Ş, F.A, A.Y ve A.K isimli 4 şüpheli şahıs Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.