Mardin'de 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' projesi başladı

Mardin'de, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi kapsamında Vali Mustafa Yaman, trafikte yayalara dikkat çekmek amacıyla engelli bir gençle karşıdan karşıya geçti.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' projesi başlattı. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, proje kapsamında 'öncelik hayatım' pankartını taşıyarak bedensel engelli bir gençle karşıdan karşıya geçti. Burada bir konuşma yapan Vali Yaman, 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ilan edildiğini söyledi. Vali Yaman, "Bir yıl sürecek kampanyada Bakanlığımızın açıkladığı slogan 'Öncelik hayatım öncelik yayanın' şeklinde. Geçtiğimiz yıl bin 700 vatandaşımız trafik kazalarında vefat etmiş. Kazaların ve mağduriyetin azaltılması konusunda önemli çalışmalar yapılıyor. Bu proje umuyoruz ki kazaların azalmasında etkili olacak. Burada amaç bizim sinyalizasyon ve görevlilerin olmadığı kavşaklarda araçların yavaşlamalarını sağlamak. Bir yaya geçiyorsa da durmak. İnşallah Mardin bu konuda örnek olacak" dedi.

Yayalardan Bahar Aygün uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bazen ışıklarda bile adım atmaya korkuyoruz. Yerinde bir uygulama olmuş" diye konuştu.

Etkinlikte trafik ekipleri, sürücülere bilgilendirme broşürleri verirken, trafik ışıklarına uymayan yayaları da uyardı.