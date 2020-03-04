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Mardin'de operasyonlar aralıksız devam ediyor

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde ’Ömeryan’ kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK’ya ait doküman, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla sözde 'Ömeryan' kırsalında yapılan operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait doküman, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kapan-1 operasyonları kapsamında sözde 'Ömeryan' kırsalında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı özel birlik operasyonu icra edildi. Operasyonda 2 farklı noktada taşlar arasına gizlenmiş vaziyette terör örgütü PKK'ya ait ait doküman, elbise, kişisel temizlik malzemesi ile muhtelif gıda ve yaşam malzemesi bulundu. Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

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