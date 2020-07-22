Mardin'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Mardin-Midyat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.F.B. idaresindeki 35 EB 8818 plakalı araç, saat 11.30 sıralarında Mardin istikametinde yol alırken bir seyahat firmasına ait otobüse arkadan çarptı. Kazada, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Ö.F.B., buradaki tedavisinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.