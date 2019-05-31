Mardin'de otobüs terminallerinde biletler tükenme noktasına geldi

Mardin'de Ramazan Bayramı nedeniyle aileleri ve yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin ilgi gösterdiği şehirler arası otobüsler için biletlerin büyük bölümü satıldı.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, sevdikleriyle hasret gidermek için otobüs firmalarının yolunu tuttu. Tatile sayılı günler kala şehir dışından Mardin'e yoğun talep otobüs terminallerinde biletleri tüketti. Mardin otogarında bir firmada işletme sahibi olan Ethem Yurdakul, bayram tatilini kendi memleketlerinde geçirmek için şehir dışından çok sayıda Mardinlinin kente geleceğini söyledi. Mardin'den şehir dışına pek fazla gidenin olmadığını belirten Yurdakul, "Gelenlerde tatil süreçlerini bitirdikten sonra tekrar yaşadıkları şehirlere gidiyor. Bayram tatili bittikten sonra bizlerin işi burada yoğunlaşıyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren ek seferler başlatacağız. Çalışan vatandaşlar iş yeri izinlerini ona göre alıyor. İzine çıkma tarihini öne çeken çok sayıda yolcu var. Tatil planı yapanlar bilet almak için geç kalmış sayılmaz. Ek seferlerden de internet üzerinden ya da direk buraya gelerek faydalanabilirler. Ancak yolcularımızı otobüs terminallerinin dışında hiçbir yerden kalkan otobüslere binmemeleri konusunda uyarıyorum. Biz buradan onaylanmamış hiçbir aracın dışarı çıkmasına izin vermiyoruz. Ama bazı şirketler terminalin dışından ya da biraz ilerisinden yolculara 'sizi oradan alacağız' diyerek beyanda bulunuyor. Bunlar tamamen trafiğe çıkışı yasak ve belgesiz araçlar" dedi.

Bayram tatilini Mardin'de geçirmek için İstanbul'dan gelen İbrahim Demir adlı vatandaş, "Bayramı akrabalarımızın yanında geçirmek için geldik. Bayram nedeniyle bilet bulmak imkansız hale geldi. Dönüş için bakalım bilet bulacak mıyız? Şimdiden bilet ayarlamaya çalışıyorum" diye konuştu.