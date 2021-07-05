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Mardin'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Kaza, Viranşehir-Kızıltepe karayolu Dedeman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 RE 262 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen kum yüklü traktör çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen, Büşra Akkaya, Bünyamin Akkaya ve İlknur Abiç yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Bünyamin Akkaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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