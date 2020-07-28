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Mardin'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole yuvarlanıp yan yattı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, şarampole yuvarlanıp yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Olay, Kabala Mahallesi Midyat yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Midyat istikametinden gelen 47 DS 272 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yan yattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulansa taşındı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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