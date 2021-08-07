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Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat-Nusaybin karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat-Nusaybin karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Midyat Nusaybin karayolunun 3'üncü kilometresinde 27 AJJ 75 plakalı Hyundai markalı otomobilin sürücüsü Ekrem Akın direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan kazazede itfaiye ekipleri ve kesici ayırıcı yardımı ile araç içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olan Ekrem Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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