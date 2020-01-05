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Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Olay, merkez Artuklu ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KK 4638 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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