İhlas Haber Ajansı

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Mardin'de otomobil tarlaya uçtu: 8 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Kaza, Kızıltepe ilçesi İpekyolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 BBD 40 plakalı otomobilin sürücüsü yağış sonucu kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç daha sonra tarlaya uçtu. 112 merkezine yapılan arama sonucu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandığı belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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