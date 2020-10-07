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Mardin'de otomobil yüksek gerilim hattı direğine çarptı: 1 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yüksek gerilim hattı direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.


Kaza, Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 AK 2639 plakalı Toyota Yaris marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yüksek gerilim hattının bulunduğu direğe çarptı. Kazada sürücü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazada, çarpmanın şiddetiyle yüksek gerilim hattından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak daha fazla büyümeden söndürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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